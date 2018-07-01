دخول سفينة نفطية ميناء الحديدة بعد انتظار 69 يوماً

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، السبت، دخول السفينة "إم تي رهونا" النفطية لميناء الحديدة بعد انتظار 69 يوما.

وأكد التحالف أن الميليشيات عطلت دخول السفينة لاختلاق أزمة وقود في اليمن.

وكانت ميليشيات الحوثي منعت، منذ أكثر من شهرين، دخول السفينتين "غريت كي" و"إم تي رهونا"، المحمّلتين بمشتقات نفطية إلى الميناء، وتبقيهما في منطقة الانتظار.

ودأبت ميليشيات الحوثي على تعمد تعطيل ومنع دخول السفن التي تنقل مواد أولية وغذائية، في وقت يستمر التحالف في إصدار التصاريح للسفن المتوجهة لميناء الحديدة لمنع كارثة إنسانية.

وتؤكد الانتهاكات التي تتنوع بين نهب المساعدات والبضائع، ومنع دخول السفن، استهتار ميليشيات الحوثي الإيرانية بحياة ملايين اليمنيين الذين يمثل لهم ميناء الحديدة شريان حياة.