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شاهد.. عملية التشكيل البحري ضد الحوثي قبالة ميدي باليمن

المصدر: العربية.نت - إسلام سيف
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استكمل الجيش اليمني، بإسناد من قوات التحالف، السبت، تحرير وتأمين مرسى حبل جنوبي مديرية ميدي بمحافظة حجة، بعد عملية مباغتة نفذتها، الجمعة، قوات التشكيل البحري استهدفت جيوب ميليشيات الحوثي قبالة سواحل ميدي.

وأكد قائد الجزر البحرية عقيد بحري محمد سلام الأصبحي، أن ميليشيات الحوثي الانقلابية كانت تستخدم "المرسى" كنقطة انطلاق لتنفيذ عملياتها الهجومية وزراعة الألغام البحرية وتهديد الملاحة الدولية، بحسب ما نقله المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية.

كما نشر المركز مشاهد من العملية العسكرية النوعية التي نفذتها قوات التشكيل البحري ضد ميليشيات الحوثي قبالة سواحل ميدي.

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