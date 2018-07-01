غارات للتحالف على تعزيزات الانقلابيين في الساحل الغربي

كثّفت طائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن تحليقها فوق مناطق المواجهات في #الساحل_الغربي بمحافظتي حجة والحديدة وعلى خطوط الامتداد الرابطة بين الحديدة ومناطق سيطرة الميليشيات الانقلابية، مع تنفيذ غارات متفرقة على تعزيزات وتجمعات للميليشيات في مناطق عدة.

وأسفرت الغارات، وفق مصادر محلية، عن مقتل القيادي الحوثي عبدالله عباس جحاف وعدد من مرافقيه في منطقة العبيسة في مديرية كشر التابعة لمحافظة حجة.

كما استهدفت مواقع وتجمعات للميليشيات في مديريات زبيد والجراحي وبيت الفقيه، جنوب محافظة الحديدة، وأسفرت عن قتلى وجرحى في صفوف الانقلابيين في منطقة الزرانيق، وتدمير تعزيزات عسكرية عند المدخل الشرقي لمدينة الحديدة.

ووفق مصادر محلية، شملت الغارات مناطق في الساحل الشمالي لمحافظة الحديدة، حيث استهدفت موقعا للميليشيات في منطقة العلوي في مديرية اللحية، وأهداف متحركة في جبل الملح بمديرية المنيرة.

وفي مديرية الدريهمي، أعلن الجيش اليمني عن إسقاط طائرة استطلاع مسيرة للميليشيات، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على إسقاط طائرة مماثلة في مديرية حيس.

وفي سياق متصل، أكدت مصادر في صنعاء أن الميليشيات تواصل عمليات التحشيد وإرسال مزيد من التعزيزات العسكرية إلى #الحديدة. وأكد شهود عيان أنه تم رصد أكثر من 12 شاحنة محمّلة بالعتاد العسكري والمقاتلين تابعة للميليشيات وهي في طريقها من صنعاء إلى الحديدة.

وشملت التعزيزات، وفق مصادر عسكرية في صنعاء، تحريك دبابات تم إخراجها من مخازن أحد معسكرات الحرس الجمهوري السابق في إحدى ضواحي العاصمة صنعاء تمهيدا لنقلها إلى الحديدة.