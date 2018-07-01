فيديو.. الجيش اليمني يضبط آليات عسكرية إيرانية الصنع

تمكنت قوات الجيش اليمني من ضبط آليات ومعدات عسكرية تابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية، وكمية كبيرة من الأسلحة مختلفة الأنواع والأحجام، خلال المعارك في جبهة حيران بمحافظة حجة شمال غرب البلاد.

ونشر المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة، مساء السبت، مقطع فيديو، يوضح الأسلحة والآليات العسكرية التي تم استعادتها، ومن بينها ناظور عسكري "إيراني الصنع" يستخدم في كشف وتحديد مواقع الجيش.

ونقل عن مصدر عسكري، قوله إن "قوات الجيش عثرت في أحد مواقع الميليشيات الحوثية التي فرت منها بوادي حيران، على ناظور إيراني الصنع كانت تستخدمه في كشف وتحديد مواقع الجيش الوطني".

واعتبر المصدر ذلك "دليلا واضحا على الدعم العسكري الإيراني للميليشيات الانقلابية".