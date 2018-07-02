شاهد استهداف التحالف آليات وأسلحة إيرانية عند الحوثيين

عرض المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن صوراً للأسلحة التي ضبطها التحالف والقوات اليمنية من الحوثيين، وكان بعضها إيرانياً، ما يثبت انتهاك إيران للقرار الأممي بشأن اليمن.

كما عرض تركي المالكي، خلال مؤتمر صحافي في الرياض، صوراً لطائرات من دون طيار إيرانية الصنع استخدمتها الميليشيات، وضبطتها القوات اليمنية والتحالف.

موضوع يهمك قال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية إن الأمم المتحدة اعتمدت على معلومات مغلوطة في تقريرها الأخير.وأضاف تركي المالكي، خلال... التحالف: تقرير الأمم المتحدة اعتمد على معلومات مغلوطة اليمن

وبث المالكي فيديو لاستهداف شاحنة تحمل صواريخ من نوع "بدر". وكذلك مقطعاً آخر لاستهداف عربة نقل أسلحة في محور ميدي، وفيديو لاستهداف زورق من نوع "شارك" كان يهدد أمن الملاحة.

وقال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية إن الأمم المتحدة اعتمدت على معلومات مغلوطة في تقريرها الأخير.

وأضاف أن الجميع يعلم أن هناك مكتباً وحيداً للأمم المتحدة في صنعاء، معتبراً أن البيئة غير مناسبة لعمل المنظمات الأممية.