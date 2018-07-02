صور.. إعدام "سفاح إنماء" في عدن

أعلنت وزارة الداخلية اليمنية، الأحد، عن تنفيذ #حكم_الإعدام، على مرتكب أبشع جريمة شهدتها مدينة عدن، وأطلق عليه "سفاح إنماء"، حيث قتل الدكتورة نجاة علي ونجلها وحفيدتها.

وأفاد بيان نشره موقع الداخلية اليمنية، أن حكم الإعدام بحق المتهم عبدالكريم مجور "#سفاح_إنماء"، تم تنفيذه بالسجن المركزي بمديرية المنصورة بالعاصمة المؤقتة عدن، بحضور أولياء دم المجني عليهم.

وبحسب الداخلية اليمنية، فإن "عبدالكريم مجور" اعترف بارتكاربه جريمة القتل المتعمد بحق المجني عليها عميدة كلية العلوم الصحية بجامعة عدن الدكتورة نجاة علي مقبل، وابنها المهندس سامح وحفيدتها ليان ذات الأربعة أعوام.

وشهدت مدينة إنماء بعدن مطلع مايو الماضي، حادثة إجرامية بشعة هزت الرأي العام اليمني، لبشاعتها، حيث أقدم الجاني المعروف بسفاح إنماء على قتل الدكتورة نجاة مقبل وابنها وحفيدتها في منزلهم، في سابقة غير معهودة بمدينة عدن.

وتمكنت قوات الأمن اليمنية من إلقاء القبض على الجاني وتقديمه للعدالة، التي أصدرت حكما عليه بالإعدام صادق عليه الرئيس عبدربه منصور #هادي، بعد ثبوت الأدلة عليه.