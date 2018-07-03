التحالف: 8 تصاريح لسفن متجهة لليمن خلال 24 ساعة

قال تحالف دعم الشرعية في اليمن إنه خلال الـ 24 ساعة الماضية أصدر 8 تصاريح لسفن متوجهة للموانئ اليمنية، منها سفينة لميناء الحديدة.

وقال التحالف إنه لا تزال الميليشيات الحوثية تحتجز السفينة G Muse بميناء الحديدة في تعطيل متعمد.

وذكر أن في ميناء الحديدة 5 سفن لتفريغ حمولاتها و6 سفن أخرى بانتظار الدخول.



وبين أن هناك سفينة بميناء الصليف تقوم بتفريغ حمولتها من القمح.

موضوع يهمك قال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية إن الأمم المتحدة اعتمدت على معلومات مغلوطة في تقريرها الأخير.وأضاف تركي المالكي، خلال... التحالف: تقرير الأمم المتحدة اعتمد على معلومات مغلوطة اليمن

يذكر أن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية كان أعلن أمس الاثنين في مؤتمر صحافي أن الحوثيين عملوا مراراً على عرقلة وصول السفن إلى ميناء الحديدة.

ولفت إلى أن تحرير مدينة الحديدة ومينائها يجب أن يُستغل من قبل الأمم المتحدة لإيجاد الطرق للوصول إلى حل سياسي، لافتاً إلى أن المبعوث الأممي إلى اليمن أُعطي الوقت والمساحة الكافية، حيث زار اليمن خمس مرات بغرض محاولة جمع الأطراف إلى طاولة الحوار.