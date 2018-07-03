الجيش اليمني يواصل تقدمه في معقل الحوثيين 

وصلت تعزيزات عسكرية جديدة لقوات الجيش اليمني في جبهة كتاف شرق محافظة صعدة بالتزامن مع إحراز الجيش تقدماً جديداً في جبهة باقم شمال المحافظة.



وأفادت مصادر عسكرية أن التعزيزات الجديدة من مجندي الجيش الوطني، وصلت الي معسكر لواء العز المرابط في مديرية كتاف وتتكون من عدة كتائب تلقى أفرادها تدريبات خاصة في معسكر الاستقبال بمحافظة مأرب.

إلى ذلك حققت قوات الجيش الوطني تقدماً جديداً في مديرية باقم شمال المحافظة.

وأكدت مصادر ميدانية أن قوات الجيش فرضت سيطرة على عدة مواقع للميليشيات بالقرب مركز مديرية باقم، بعد مواجهات عنيفة استخدم فيها الطرفان الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

إلى ذلك، شنت طائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن عدة غارات جوية على مواقع وتحركات متفرقة للانقلابيين بمحافظة صعدة، واستهدفت منصة لإطلاق صواريخ كاتيوشا ومدفع هاون جنوب مديرية باقم.

وفي تعز أحرز الجيش الوطني تقدماً في جبهة حيفان جنوب المحافظة وتمكن من تحرير مرتفعات الصله والممشاح والعبلية وصولاً إلى منطقة الكرب بالاعبوس، كما تم تحرير جبل سعيد طه الاستراتيجي بالاثاور.

أما في جبهة الساحل الغربي فقد واصلت طائرات تحالف دعم الشرعية تمشيط مناطق تمركز الميليشيات شرقي مديريتي التحيتا والدراهمي وفي مديرية حيس.



وفي مديرية زبيد سقط عدد كبير من عناصر الميليشيات قتلى وجرحى بغارات شنتها طائرات التحالف وتدمير آليات عسكرية.