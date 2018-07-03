تقارير "مرعبة" لمنظمات دولية عن انتهاكات الحوثيين

أعدت منظمات وهيئات دولية متخصصة في رصد انتهاكات حقوق الإنسان تقارير مؤكدة وثقت جرائم مليشيات #الحوثي في #اليمن منذ انقلابهم على الشرعية عام 2014.

وجمع التقارير مركز البحوث والتواصل المعرفي، وتضمنت أرقاما مخيفة عن حجم انتهاكات المليشيات الانقلابية في اليمن.

وبحسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) فإن انتهاكات الانقلابيين أسفرت عن مقتل 1546 شخصا معظمهم من النساء والأطفال.

كما أسفرت الانتهاكات عن 2450 حالة إصابة وتشويه.

وأكد المرصد اليورو متوسطي لحقوق الإنسان حالات الاختطاف والاحتجاز خلال عام واحد بلغت 7049 حالة، بينما حالات الإخفاء القسري بلغت نحو 1910 حالة.

وتحدثت المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومقرها بريطانيا عن أعداد المعتقلين في سجون المليشيات الحوثية، وبحسب الأرقام التي قدمتها المنظمة فإن حالات التعذيب في سجون الميليشيات خلال 2017 بلغت نحو 5 آلاف حالة.

فيما حالات الموت تحت التعذيب تجاوزت الـ100 حالة.

ووثقت منظمة العفو الدولية من جهتها عمليات التهجير التي ترتكبها مليشيات الحوثي في اليمن، وتحدثت الأرقام عن أن ميليشيا الحوثي الانقلابية لم تكتف بانتهاكاتها في حق المدنيين الأبرياء، بل تنتهج حاليا أسلوب الأرض المحروقة وزرع الألغام في الأماكن التي تنسحب منها تحت ضغط الانتصارات التي يحققها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بدعم من تحالف دعم الشرعية في اليمن.