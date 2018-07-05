الجيش اليمني يتقدم بمعقل الحوثي.. 5 كم تفصله عن باقم

تقدم مقاتلو الجيش الوطني اليمني في مديرية باقم، إحدى مديريات محافظة #صعدة في اليمن، قاطعين مسافات واسعة تجاه مركز المديرية، بعد عمليات نوعية عسكرية نفذوها ضد الحوثيين، أسفرت عن مصرع عدد كبير منهم واستعاد الجيش أسلحة متنوعة سلبتها الميليشيات من معسكرات عسكرية يمنية، كما فرَّت مجاميع كبيرة من عناصر الميليشيات، ليتم ما خطط له بالسيطرة على سلاسل جبلية مهمة وقطع خط الإمداد لميليشيا الحوثي.

وأكد قائد اللواء 102 خاصة، العميد ياسر الحارثي لـ"العربية" الخميس، أن قواته سيطرت على سلاسل جبال مزهر والطريق المؤدي إلى قرية مزهر التي تعتبر تحت مرمى نيران الجيش الوطني.

وأفاد الحارثي، أن قرية مزهر تعتبر مطلة على مركز مديرية باقم من الجهه الشرقية بمسافة تبعد 5 كيلومترات ، حيث يسعى الجيش الوطني لاستعادتها من الحوثيين للتقدم نحو باقم.

كما شدد على أن الجيش الوطني لا يقتل شيخاً أو طفلاً أو يستغل النساء كما تفعل الميليشيات، وحرص المدنيون على تجنيب أنفسهم من الميليشيات التي تحاول استخدامهم دروعاً بشرية.

من جهة أخرى، قال قائد الكتيبة السادسة الرائد، مشعل البيل، إن الجيش الوطني سيطر علي العديد من التباب والمرتفعات الجبلية في ميسرة مركز مديرية باقم، ولا تزال الاشتباكات متواصلة، والتقدم مستمرا باتجاه الطريق المؤدي إلى قرية مزهر.

وأضاف أن عزيمة المقاتلين مرتفعة ومعنوياتهم عالية ولن يتراجعو أو يتقاعسوا عن تنفيذ مهماتهم المسنودة إليهم.

هذا ويخوض الجيش والتحالف معركة واسعة من محاور عدة في #محافظة_صعدة طوال الفترة الماضية، حققا خلالها تقدماً بارزاً.

وتمكن الجيش اليمني، بإسناد من التحالف، من تحرير مواقع جديدة في جبهة الملاحيظ بمديرية الظاهر جنوب غربي محافظة صعدة، المعقل الرئيس لميليشيات الحوثي الانقلابية.