اليمن.. أمن الحديدة أولوية والمبعوث الأممي "متفائل"

أجرى المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، خلال الأيام الثلاثة المنصرمة، محادثات وصفها بالمثمرة في #صنعاء، حيث حاول إقناع قادة الميليشيات الانقلابية، بما فيهم عبد الملك الحوثي، بتسليم ميناء ومدينة #الحديدة وتهيئة الأجواء لاستئناف مشاورات الحل السياسي، وفقاً لخطة سيعرضها خلال الأسابيع المقبلة.

وكشفت مصادر مطلعة في صنعاء أن #مهدي_المشاط، رئيس ما يسمى بالمجلس الأعلى للانقلابيين، طلب من المبعوث الأممي منح الميليشيات بعض الوقت للردّ على خطته الرامية إلى تجنيب الحديدة تصعيد المواجهة.

واعتبرت المصادر أن قادة الميليشيات يحاولون كسب الوقت فقط، فيما يواصلون إرسال المزيد من التعزيزات نحو الحديدة.

وكانت مصادر رئاسية في عدن قد قالت إن #غريفيث سيزور العاصمة اليمنية لإيصال رسالة إلى الحوثيين بأن عليهم الانسحاب الكامل وليس المشروط من الحديدة وإلا سيتحملون مسؤولية ذلك.

الحديدة أولوية وأمل باستئناف المفاوضات قريباً

من جهته، أعلن غريفيث خلال مؤتمر صحافي، الأربعاء، أنه سيطلع مجلس الأمن، الخميس 5 يوليو، على نتائج مباحثاته في صنعاء وعدن. كما أكد أنه سيواصل المحادثات مع كافة الأطراف في الأيام القادمة.

إلى ذلك، أعرب عن أمله أن يلتقي الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي قريباً، قائلاً:" كما تعلمون التقيته الأسبوع الماضي وكان اللقاء إيجابياً جداً كالعادة، وسرّني أنه أعرب هو أيضاً عن رغبته بإحراز تقدّم سريع نحو حل سلمي للنزاع" .

في النهاية، ختم مشدداً على تطلعه إلى "العمل مع جميع الأطراف بشكل طارئ من أجل إيجاد حل يعيد أولاً الأمن والاستقرار إلى #الحديدة ، ويخلق أيضاً ظروفاً إيجابية لإعادة إطلاق محادثات سلام في الأيام المقبلة"، بحسب تعبيره.