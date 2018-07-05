غريفيث يجري محادثات مع الانقلابيين بشأن الحديدة

أجرى المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث محادثات وصفها بالمثمرة في صنعاء، حيث حاول إقناع قادة الميليشيات الانقلابية، بما فيهم عبد الملك الحوثي، بتسليم ميناء ومدينة الحديدة وتهيئة الأجواء لاستئناف مشاورات الحل السياسي وفقا لخطة سيعرضها خلال الأسابيع المقبلة.

وكشفت مصادر مطلعة في صنعاء أن مهدي المشاط رئيس ما يسمى بالمجلس الأعلى للانقلابيين طلب من المبعوث الأممي منح الميليشيات بعض الوقت للردّ على خطته الرامية إلى تجنيب الحديدة تصعيد المواجهة.

واعتبرت المصادر أن قادة الميليشيات يحاولون كسب الوقت فقط، فيما يواصلون إرسال المزيد من التعزيزات نحو الحديدة.

وكانت مصادر رئاسية في عدن قد قالت إن #غريفيث سيزور العاصمة اليمنية لإيصال رسالة إلى الحوثيين بأن عليهم الانسحاب الكامل وليس المشروط من الحديدة وإلا سيتحملون مسؤولية ذلك.