الشرعية تسيطر على مركز التحيتا جنوب الحديدة

سيطر الجيش الوطني اليمني، بإسناد من طيران التحالف، بشكل كامل على مركز مديرية التحيتا جنوب #الحديدة، بحسب المركز الإعلامي للقوات المسلحة، الذي تحدث عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف #ميليشيات_الحوثي.

وكانت قوات الجيش قد اقتحمت مركز مديرية التحيتا، قبل أن تتمكن من السيطرة الكاملة عليه.

من جهته، أفاد مصدر عسكري بأن قوات الجيش تقوم بعملية تمشيط واسعة لمركز المديرية، مشيراً إلى أن العشرات من الحوثيين لقوا حتفهم في العمليات العسكرية، في حين باشرت الفرق الهندسية نزع الألغام.

كما دفعت قوات الجيش، في وقت سابق، بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى التحيتا لاستعادتها بالكامل والتحرك صوب مدينة زبيد.

وأوضح قائد عسكري أن السيطرة على مديريتي التحيتا وزبيد سوف تسهل معركة تحرير مدينة الحديدة ومينائها وستؤدي لقطع خطوط إمداد ميليشيات الحوثي.

كذلك كشفت مصادر ميدانية عن استكمال الاستعدادات العسكرية من قبل قوات الجيش الوطني والتحالف لإطلاق عملية عسكرية خلال اليومين المقبلين، لاستعادة مدينة الحديدة ومينائها وميناءي رأس عيسى والصليف، وقطع جميع طرق الإمداد بين الحديدة والمحافظات المجاورة لها.