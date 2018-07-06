اليمن: ميليشيا الحوثي نهبت 6 مليارات دولار العام الماضي

كشفت وزارة الخارجية اليمنية في الحكومة الشرعية أن #ميليشيات_الحوثي نهبت ما يعادل نحو 6 مليارات دولار خلال العام الماضي.

وذكر بيان الخارجية أن هذا المبلغ هو إجمالي عائدات المؤسسات الإيرادية المختلفة بالبلاد، إذ تشمل موارد الضرائب والجمارك، فضلاً عن عائدات المؤسسات الخدمية وأرباح الشركات.

ومنذ 20 شهراً، توقف الحوثيون عن صرف رواتب الموظفين الحكوميين الخاضعين لهم في مناطق سيطرتهم، رداً على قيام الحكومة الشرعية بنقل مقر البنك المركزي من العاصمة #صنعاء إلى عدن لحماية الاقتصاد الوطني.

وفي وقت سابق، شن الانقلابيون حملة تفتيش واسعة على المتاجر وشركات الصرافة ومحطات بيع الوقود في صنعاء لمنع تداول طبعة جديدة للريال اليمني من فئتي 500 وألف ريال طبعتها الحكومة الشرعية مؤخراً بعد نقل البنك المركزي إلى عدن.

موضوع يهمك شنت #ميليشيات_الحوثي حملة تفتيش واسعة على المتاجر وشركات الصرافة ومحطات بيع الوقود في العاصمة #صنعاء لمنع تداول طبعة... الحوثي يمنع تداول نماذج جديدة للريال اليمني في صنعاء اليمن

وأكدت مصادر تجارية أن الميليشيات صادرت، خلال الحملة التي بدأتها قبل أيام، مبالغ مالية من فئتي الـ500 والألف ريال الجديدة من أصحاب المحال والمراكز التجارية وشركات الصرافة ومحطات بيع الوقود، وأجبرتهم على التعهد خطياً بعدم تداول الطبعات الجديدة للريال وإشهار قرار منع التعامل عند أبواب المحلات.