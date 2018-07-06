مقتل 7 من "القاعدة" بضربة أميركية في اليمن            

قتل 7 يرجح أنهم من تنظيم القاعدة المتطرف في ضربة جوية، الجمعة، نفذتها طائرة من دون طيار ضد آلية كانت تقلهم في شبوة جنوب اليمن، بحسب ما أفاد مسؤول أمني يمني.

وقال المسؤول في القوات الموالية للسلطة المعترف بها في اليمن لوكالة فرانس برس، إن الطائرة استهدفت الآلية أثناء مرورها على طريق فرعي في مديرية بيحان في شبوة.

ورجّح المسؤول الأمني أن يكون المسلحون من عناصر تنظيم القاعدة المتطرف، وأن تكون الطائرة التي نفذت الغارة أميركية.

وينتشر عناصر تنظيم القاعدة في اليمن منذ أكثر من عقدين.

وكثفت الولايات المتحدة منذ تسلم دونالد ترمب الرئاسة في كانون الثاني/يناير 2017، ضرباتها ضد التنظيم خصوصاً عبر طائرات من دون طيار.