مليونا طفل يمني يضطرون للعمل بسبب حرب الحوثيين

كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل اليمنية، ابتهاج الكمال، أن أكثر من مليوني طفل يمني اضطروا للعمل بسبب ظروف الحرب التي أشعلها الحوثيون، مذكّرةً بأن الميليشيات جنّدت أكثر من 23 ألف طفل منهم 2500 منذ بداية العام الحالي.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن الوزيرة قولها إن الحوثيين حرموا أكثر من 4.5 مليون طفل من التعليم، وذلك بعد إقدامها على قصف وتدمير 2372 مدرسة جزئيا وكلياً، واستخدام أكثر من 1500 مرفق تعليمي كسجون وثكنات عسكرية.

وأكدت الكمال في بيان صدر عنها، اليوم الجمعة، أن استمرار ميليشيات الحوثي بتجنيد الأطفال والزج بهم في المعارك واختطافهم من المدارس والضغط على الأسر وأولياء الأمور لإرسال أطفالهم إلى القتال تُعتبر جرائم حرب، ومخالفة للقوانين الدولية الخاصة بالأطفال.