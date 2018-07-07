الجيش اليمني يحرر مساحات واسعة من تعز والحوثي يتراجع

تمكنت قوات الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية، بدعم من طيران التحالف، من تحرير مساحات واسعة من مديرية مقبنة غرب محافظة #تعز، بحسب قائد جبهة مقبنة، العقيد حميد الخليدي، الذي أكد أن #ميليشيات_الحوثي أصبحت في حالة تراجع مستمر.

وقال الخليدي إن قوات الجيش تمكنت حتى الآن من تطهير سبع قرى من مديرية مقبنة، بما يقدر بحوالي 60 كم2، وتحرير سلسلة جبال العويد الاستراتيجية وعدد من القرى المحيطة بالحصن المطل على عزلة الأخلود، إضافة إلى استكمال تحرير سلسلة تباب النوبة في عزلة العبدلة.

كما تواصل الميليشيات عمليات زرع الألغام بكثافة في الجبال والهضاب والوديان والطرقات، بحسب الخليدي الذي أشار إلى أن غالبية الضحايا هم من الأطفال والنساء والحيوانات، لافتاً إلى أن لجوء الحوثيين لزراعة الألغام يدل على مستوى الانهيار الذي وصلوا إليه.

وتواصل الفرق الهندسية التابعة لقوات الجيش انتزاع مئات الألغام التي خلفها الانقلابيون في مختلف المناطق، وتتواصل مع الأهالي للتعاون مع قوات الجيش لاستكمال تحرير مديرية مقبنة من الميليشيات، وتطهيرها من الألغام والحد من الأضرار التي قد تلحق بالمدنيين، وفق الخليدي.