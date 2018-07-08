التحالف: 341 قتيلا من الميليشيات الحوثية خلال 72 ساعة

أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن استمرار تقدم الجيش الوطني اليمني، وبدعم من قوات التحالف في جميع جبهات القتال خلال الأيام الثلاثة الماضية، حيث تكبدت الميليشيات خسائر كبيرة.

وأكد التحالف مقتل 341 عنصراً من عناصر #الميليشيات_الحوثية في الـ72 ساعة الماضية.

وأضاف أن العمليات العسكرية تمكنت من إرباك #منظومة_الاتصالات_العسكرية الحوثية بصعدة، بعد تدمير منظومة الاتصالات التي كانت تقع في مديريتي حيدان ورازح بصعدة، مشيراً إلى أنها كانت تشمل تقنيات متقدمة.

وأكد التحالف أنه لن يسمح بامتلاك منظمة إرهابية مثل ميليشيات الحوثي لقدرات نوعية وتقنيات متقدمة، مشيراً إلى أن عمليات التمويه والأسلحة العسكرية، المضادة تؤكد أن الموقع المستهدف هو موقع عسكري.

ويمثل تدمير منظومة الاتصالات ضربة جديدة للميليشيات الانقلابية التي تتوالى خسائرها على الأراضي المتبقية تحت سيطرتها، بعد نجاح قوات الشرعية في تحرير مناطق واسعة خلال الأيام الماضية.