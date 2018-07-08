غريفيث يعود للمنطقة بمبادرتين للحديدة والتسوية الشاملة

ذكرت مصادر سياسية أن المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، سيعود إلى المنطقة في جولة مكوكية جديدة، وأشارت المصادر إلى أن غريفيث يسعى إلى التباحث مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور #هادي في #الرياض الاثنين المقبل، لاستعراض مستجدات التسوية حول الحديدة، حيث يسعى المبعوث الأممي إلى تخفيف التوتر في #الحديدة وتحقيق تسوية شاملة للأزمة اليمنية.

جولة مكوكية جديدة إلى المنطقة يقوم بها المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن #غريفيث، الأسبوع المقبل.

المبعوث الأممي يحمل معه #مبادرتين تتعلق الأولى بالحديدة، والأخرى بالحل الشامل للأزمة اليمنية.

غريفيث سيلتقي الاثنين المقبل الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في الرياض، لاستعراض مستجدات التسوية حول الحديدة، حيث يرمي غريفيث إلى تخفيف التوتر في الحديدة والوصول إلى حل يحيدها عن العمليات العسكرية.

المبعوث الأممي يأمل في إقناع كلا الطرفين بقبول ترتيبات الأمم المتحدة التي ستؤول إلى حل لقضية الحديدة، والسعي إلى بدء محادثات سلام رسمية حول تسوية شاملة.

وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، من جهته حثَّ الحوثيين على التعامل الجدي مع مقترحات المبعوث الأممي ودعاهم إلى اغتنام الفرصة الراهنة للسلام، لأنها قد تكون الأخيرة.

اليماني قال إن الحكومة تمد يدها للسلام، وطالب الحوثيين بالتوقف عن انتظار الدعم من الخارج، لأنه لن يأتي بعد الآن، وقال إن إيران اليوم غير إيران الأمس، ولم يعد باستطاعتها أن تتقدم خطوة واحدة.

وزير الخارجية اليمني كشف أن مفاوضات المبعوث الأممي مع الحوثيين لم تسفر عن أي طرح جدي يمكن البناء عليه، رغم كل ما يبديه الرجل من تفاؤل.