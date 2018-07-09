الجيش اليمني يتقدم بصعدة.. وغريفيث يلتقي هادي في عدن

تمكنت قوات الجيش الوطني باليمن، في محور علب من إفشال ثلاث محاولات تسلل للميليشيا الانقلابية على مواقع الجيش في التباب البيض والمجازة والهشيمة المطلة على مركز مديرية باقم بمحافظة صعدة.

وأكد قائد اللواء الخامس حرس حدود العميد صالح قروش أن اشتباكات عنيفة دارت بين الجيش الوطني في اللواء الخامس حرس حدود والميليشيا الانقلابية أسفرت عن مقتل عشرات القتلى والجرحى من عناصر الميليشيا فيما لاذت بقية عناصر الميليشيا بالفرار.

وأفاد أن مدفعية التحالف لدعم الشرعية استهدفت إحدى تجمعات الميليشيا بالقرب من مركز مديرية باقم، كبدت الميليشيا خسائر فادحة.

سياسيا، أجرى مبعوث الأمم المتحدة، مارتن غريفيث، زيارة للعاصمة السعودية الرياض بحث خلالها الوضع في اليمن.

فيما يتوجه اليوم إلى عدن للقاء الرئيس عبد ربه منصور هادي، ورئيس الحكومة أحمد بن دغر.

وكان المبعوثُ الأممي قد أعلن أن الرسائل التي تلقاها من جميع الأطراف في اليمن خلال زيارته السابقة كانت إيجابيةً وبنّاءة.

ويسعى غريفيث لاستعراضِ مستجدات التسوية حول الحديدة، وتحقيق تسوية شاملة للأزمة اليمنية.