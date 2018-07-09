اليمن.. مقتل قياديين حوثيين وتقدم للجيش شمال صعدة

لقي القيادي في ميليشيات #الحوثي المدعو أبو حيدر مصرعه في مديرية #التحيتا جنوب مدينة #الحديدة، وأعلنت الميليشيات أن قائد المهام الخاصة كتيبة الحسين والمسؤول الأول عن أماكن وطريقة حفر الخنادق والمتارس في الحديدة ومديرياتها قتل في معركة التحيتا.

وفي محافظة الجوف الحدودية قتل القيادي الحوثي علي محمد عطشة، شيخ عشيرة الظافرة، مع عدد من مرافقيه بغارة لطيران #التحالف.

واعترفت وسائل إعلام الميليشيات بمقتل الشيخ عطشة بغارة لطائرات التحالف على إحدى الجبهات في محافظة الجوف.

كما أفشلت قوات الجيش الوطني في محور علب شمال محافظة صعدة ثلاث محاولات تسلل للميليشيات على مواقع الجيش في التباب البيض والمجازة والهشيمة المطلة على مركز مديرية #باقم، وألحقت بها خسائر بشرية كبيرة.

ونقل موقع "سبتمبر.نت" التابع للجيش الوطني عن العميد صالح قروش قائد اللواء الخامس حرس "أن المليشيات شنت ثلاث هجمات متتالية خلال الأيام الماضية في محاولة للتسلل إلى مواقع الجيش لاستعادة مواقع خسرتها سابقا، لكن تم إفشالها ودحرها بعد معارك عنيفة أسفرت عن مقتل سبعة من عناصر الميليشيات وجرح العشرات".



وأشار العميد قروش إلى أن سبب استماتة عناصر الميليشيات على هذه المواقع كونها تسيطر نارياً على مركز مديرية باقم، كما تعتبر نقاطا حاكمة ومتقدمة ويمكن أن تنتقل منها المعارك إلى مركز المديرية.

وبالتزامن، أفادت مصادر ميدانية أن مدفعية تحالف دعم الشرعية استهدفت تجمعاً للميليشيات بالقرب من مركز مديرية باقم بقصف عنيف أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وتدمير تحصينات للميليشيات.