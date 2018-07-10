الجيش يتقدم بصعدة وحجة والتحالف يكثف غاراته ضد الحوثي

يواصل #الجيش_اليمني بدعم من #التحالف، معاركه ضد الحوثيين في محافظتي صعدة وحجة، بعد استعادته لمواقع جديدة كانت الميليشيات الحوثية تسيطر عليها.

وأفاد مراسل العربية أن الجيش الوطني أصبح يبعد مسافة 3 كم عن مديرية باقم، فيما تمكنت ألوية أخرى من نفس الجيش من استعادة عدة تباب في مديرية كتاف.

وفي محافظة حجة يستعد الجيش لخوض معارك في مديرية حرض، خاصة بعد الآليات الجديدة التي دفعت بها #السعودية لتنضم إلى التحالف.

وفي محافظتي البيضاء والجوف ركز طيران التحالف أهدافه على تحركات #الحوثيين ومواقعهم، خاصة في مقبنة والقريشية وبرط العنان.