فيديو..كميات كبيرة من الـ"تي ان تي" بمواقع الحوثي بصعدة

عثر الجيش اليمني على كمية من مادة الـ"تي إن تي" "T.N.T" المتفجرة كانت بحوزة الميليشيات الانقلابية بمحافظة #صعدة شمال البلاد، وذلك إثر عملية عسكرية نوعية نفذها على مواقع الحوثيين في جبهة علب ليل الاثنين.

وقال رئيس عمليات "اللواء الخامس حرس حدود" العقيد الركن سامي القباطي في تصريح لقناة "العربية"، إن وحدة قتالية خاصة من اللواء نجحت في تنفيذ عملية عسكرية نوعية، وصفها بـ"الخاطفة"، على مواقع للميليشيات في منطقة أبواب الحديد بمديرية باقم، أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من الحوثيين.

وكشف القباطي عن عثورهم على صندوقين يحتويان كمية كبيرة من مادة "T.N.T" الخاصة بصنع المتفجرات، كانت تستخدمها الميليشيات الحوثية في صناعة المتفجرات، إلى جانب استعادة الجيش اليمني لكميات من الأسلحة كانت بحوزة الميليشيات، أبرزها "40 صفيحة ذخيرة 12.7 روسي، و37 قذيفة آر بي جي، و120 قذيفة هاون عيار 81-82، وقذائف بي عشرة، و24 لغما، وأنواع أخرى من الألغام مموهة وفردية، وصفائح ذخائر متنوعة مع كمية من القنابل".

وأوضح القباطي أن الميليشيات "تعيش أيامها الأخيرة إثر تهاوي مواقعها وتزايد ضحاياها"، نتيجة العمليات النوعية التي ينفذها الجيش اليمني بإسناد من تحالف دعم الشرعية، خاصة بعد تدمير مخازن للسلاح ومنظومة اتصالات تابعة لهم مطلع الأسبوع الجاري.