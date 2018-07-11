70 قتيلاً وجريحاً في تعز برصاص الحوثي خلال يونيو

قُتل 40 مدنياً وجُرح أكثر من 30 آخرين بينهم نساء وأطفال برصاص ميليشيات الحوثي وقذائفها في مدينة #تعز خلال شهر يونيو/تموز الماضي.

وأوضح تقرير صادر عن منظمة "ائتلاف الإغاثة الإنسانية" أن القصف العشوائي للميليشيات على أحياء المدينة خلّف خلال شهر واحد 117 يتيما يحتاجون للاهتمام والرعاية وتقديم المساعدات اللازمة لهم.

التقرير الذي ركّز على تشخيص الأوضاع الإنسانية في مدينة تعز المحاصرة من قبل الميليشيات الانقلابية منذ أغسطس/آب عام 2015 أشار إلى أن 39 أسرة فقدت عوائلها، بعد أن قتلوا بسبب الحرب، كما تعرض نحو 31 شخصا آخر كانوا يعولون أسرهم للتوقف عن أعمالهم جراء الإصابات التي تعرضوا لها خلال الشهر الماضي.

وأشار التقرير إلى أن من بين الضحايا المدنيين ستة أطفال تعرضوا للقنص من قبل الميليشيات وامرأتين و17 شابا، بالإضافة إلى إصابة 8 أطفال وامرأة واحدة و13 شابا، وبعض هذه الإصابات خطرة، وذلك نتيجة القصف المدفعي العشوائي الذي تعرضت له أحياء المدينة.

وأشار التقرير إلى أن 15 منزلا ومنشأة عامة وخاصة تعرضت لأضرار جزئية وكلية في المدينة.

ودعا الائتلاف المنظمات الإنسانية والجهات المختصة إلى تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية تجاه ما يعانيه أبناء محافظة تعز، وعدم التخلي عنهم في ظل ظروف صعبة يعيشونها جراء الحرب.

وتشهد محافظة تعز، وهي أكثر المحافظات اليمنية سكاناً، معارك عنيفة على عدة جبهات في محيط المدينة ومناطقها الرئيسية بين الجيش اليمني والمقاومة الشعبية وميليشيات الحوثي منذ أكثر من ثلاثة أعوام، وتعاني من حصار محكم تفرضه الميليشيات منذ أكثر من عامين.