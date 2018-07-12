شاهد.. التحالف يدمر منصة إطلاق صواريخ باليستية بصعدة

استهدف التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، فجر اليوم الخميس، منصة لإطلاق #الصواريخ_الباليستية الحوثية في مديرية سحار بمحافظة صعدة.

وكانت منظومات المراقبة لقوات #تحالف دعم الشرعية قد التقطت عددا من الصور للمنصة قبل الاستهداف.

وكانت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، قد دمرت شبكة اتصالات عسكرية حوثية في #حديان ورازح والتي كانت تشمل تقنيات متقدمة.

وشدد التحالف على أنه لن يسمح بامتلاك منظمة إرهابية لقدرات نوعية وتقنيات متقدمة.

وأوضح أن "عمليات التمويه والأسلحة العسكرية المضادة" تؤكد أن الموقع المستهدف في الضربة الأخيرة موقع عسكري.