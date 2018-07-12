تقدم للشرعية في لحج.. وخسائر كبيرة للميليشيات

أحرز الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، بدعم من طيران التحالف، تقدماً جديداً في مديرية القبيطة شمال محافظة #لحج، بعد معارك عنيفة تكبدت خلالها #ميليشيات_الحوثي خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

وأكد مصدر عسكري في الجيش اليمني أن قوات الجيش تمكنت الخميس من تحرير مناطق جديدة في الناحية الغربية لمديرية القبيطة، ومنها تحرير مناطق شرف عيريم وشرف حظيظ والمقصوب وجبل المتكأ، إضافة إلى تحرير الموشيح ولكمة الأسود والمناخ، وسط تراجع الانقلابيين إلى المناطق القريبة من منطقة الراهدة التابعة لمحافظة #تعز.

ولا تزال المعارك على أشدها، بحسب المصدر، الذي أكد مواصلة الجيش التقدم نحو المناطق الواقعة في سوق الاثنين والمطلة على الطريق الإسفلتي الرابط بين محافظات عدن - لحج - تعز.

وكان الجيش الوطني قد حقق، في وقت سابق، تقدماً كبيراً في مديرية الصلو جنوب شرقي محافظة تعز وسط تراجع كبير للحوثيين، وكبدهم خسائر مادية وبشرية.

وأوضحت مصادر ميدانية أن الجيش شن هجوماً على مواقع الانقلابيين في نقيل مديرية الصلو وتمكن من استعادة نقيل الصلو وتأمينها بشكل كامل، كما تمكن من السيطرة النارية على سائلة موقعة وجسر سائلة موقعة ووادي موقعة.