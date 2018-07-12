قوات الشرعية تصد هجوماً للحوثيين بالضالع.. ومقتل 13

سقط 13 قتيلاً و7 جرحى من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية إثر المواجهات التي خاضها الجيش اليمني بمساندة المقاومة الشعبية مع عناصر الميليشيات الانقلابية في جبهة مريس شمال محافظة #الضالع.

وأكد مصدر ميداني أن قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية تمكنتا من صد هجوم شنته عناصر مبليشيات الحوثي على مواقع قوات الشرعية في الأساس والحيافي بمنطقة يعيس شمال مريس بالضالع.

وقال المصدر إن قوات الجيش أجبرت عناصر الميليشيات على التراجع بعدما تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد العسكري.

وأضاف المصدر أن مدفعية الجيش اليمني استهدفت مواقع ميليشيات الحوثي الانقلابية في مناطق نجد القرين ومدرة وقاع الحيافي شمال مريس بمحافظة الضالع.