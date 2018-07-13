التحالف: منح 17 تصريحاً لدخول سفن إلى الموانئ اليمنية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الجمعة، منح 17 تصريحا جديدا لدخول سفن إلى الموانئ اليمنية.

وأكد التحالف أن 3 سفن رست بميناء الحديدة، و 3 أخرى بانتظار الدخول.

وأشار تحالف دعم الشرعية إلى أن ميليشيات الحوثي تُعطل دخول سفينة تحمل مشتقات نفطية لميناء الحديدة منذ أسبوعين.

وأمس الخميس، أصدر تحالف دعم الشرعية في اليمن 5 تصاريح لسفن متجهة لموانئ البلد الذي دمره انقلاب ميليشيات الحوثي.

وقال التحالف إن سفينتين تتواجدان بميناء الحديدة لتفريغ حمولاتهما وسفينتين خارج الميناء.

وأضاف أن هناك سفينة بميناء الصليف تقوم بتفريغ حمولتها من الذرة وفول الصويا.