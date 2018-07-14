الجيش اليمني يقطع إمداد الحوثيين بين حرض وصعدة

أنهى الجيش اليمني بدعم من التحالف في الساعات الماضية، السبت، السيطرة على #جبل_الشبكة في محافظة حجة، وقطع طرق إمداد الحوثيين بين مديرية #حرض في محافظة #حجة وبين محافظة #صعدة.

وتمكن لواء القوات الخاصة في الجيش اليمني من استعادة جبل الشبكة الذي يعتبر آخر سلسلة جبال أبو النار جنوبا ويطل على فج حرض، ويوجد الجبل في موقع استراتيجي مهم يتحكم في أهم طرق الإمداد.

وقال العميد محمد الحجوري، قائد لواء القوات الخاصة للجيش اليمني لـ"العربية"، إن قواتة تمكنت أيضاً من قطع الطريق بين حرض وصعدة بعد معارك السبت، إضافة إلى مقتل العشرات من الحوثيين وفرار آخرين.

إلى ذلك، تمكنت قوات الجيش الوطني مسنودة بالتحالف العربي من تحرير مواقع جديدة كانت تتمركز فيها ميليشيات الحوثي الانقلابية بالقرب من مركز مديرية #باقم شمالي محافظة صعدة.

وقال رئيس عمليات اللواء 63 مشاة، العقيد أديب الحاج، إن قوات الجيش الوطني استكملت، السبت، تحرير وتأمين التباب البيض وجبال الكوز ومواقع أخرى غرب أبواب الحديد، بالقرب من مركز مديرية باقم.

وأضاف العقيد الحاج أن الهجوم المباغت الذي نفذته قوات الجيش، الجمعة، بإسناد من قوات التحالف العربي، ألحق بالميليشيات الحوثية خسائر بشرية ومادية كبيرة.