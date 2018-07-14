اعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون على نجران

اعترض الدفاع الجوي السعودي، السبت، صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيات الحوثي باتجاه نجران.

والثلاثاء الماضي أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن قوات الدفاع الجوي السعودي اعترضت صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون باتجاه المملكة من داخل الأراضي اليمنية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم التحالف العقيد تركي المالكي في بيان نشرته "واس"، أن الصاروخ أطلق الثلاثاء في تمام الساعة 14:40 من داخل الأراضي اليمنية باتجاه محافظة الشقيق التابعة لمنطقة جازان.

وأضاف أن الصاروخ "أطلق بطريقة متعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان واعترضته قوات الدفاع الجوي ودمرته دون وقوع أي خسائر".