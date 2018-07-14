 الجيش اليمني يتقدم نحو مركز باقم في صعدة

أحرزت قوات #الجيش_اليمني تقدما ميدانيا كبيرا نحو مركز مديرية #باقم شمال محافظة صعدة، وذلك بعد أن تجاوزت منطقة أبواب الحديد بعد عملية التفاف نفذتها على ميليشيات الحوثي.

وقال قائد محور علب في الجيش اليمني العميد ياسر مجلي في تصريح خاص لقناة "العربية"، إن قواته وبإسناد من قوات التحالف وبمشاركة فاعلة من القوات البرية الملكية #السعودية سيطرت على مساحات كبيرة من المنطقة، وباتت على مشارف آل الزماح، بعد أن حررت تبة الكوز والوديان والشعاب المحيطة بها.

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وأشار مجلي إلى أن ما نفذته القوات اليمنية يأتي في إطار المرحلة الأولى لعملية اختراق صفوف ومواقع الميليشيات الحوثية، والتي تم تنفيذها من جهة جنوب غرب أبواب الحديدة التي أدت لخلخلة صفوف المتمردين ودحرهم.

وأكد العميد مجلي مصرع أحد أبرز قيادات الحوثيين مع مرافقيه، وجرح العشرات، فيما لاذت البقية بالفرار، لافتا إلى أنهم تمكنوا من استعادة كمية من الأسلحة المتوسطة والخفيفة أهمها قاذفات "آر بي جي"، وأسلحة كلاشنكوف ومعدلات "أي كي" وصفائح ذخائر متنوعة.

إلى ذلك تمكنت الفرق الهندسية من إزالة عدد من الوسائل الخداعية وحقول الألغام كانت الميليشيات وضعتها في الوديان والسوائل المؤدية إلى مركز مديرية باقم، والتي مهدت بدورها لتقدم قوات الشرعية وتسهيل مهامها القتالية.