قوات الشرعية تتقدم باتجاه مديرية الحشوة شرق صعدة

شنت قوات الجيش اليمني هجوماً واسعاً خلال ساعات الصباح، اليوم الأحد، على مواقع ميليشيات الحوثي الانقلابية في مديرية برط العنان شمال غرب محافظة #الجوف.

وأكدت مصادر ميدانية أن قوات من "اللواء التاسع حرس حدود" وبمشاركة قوات من "اللواء الأول حرس حدود" و"لواء حسم" تمكنت من تحرير عدة مواقع في جبال الرُبعة القريبة من مديرية الحشوة شرق #صعدة.

وصرّح العقيد جميل المعالم، أركان حرب "اللواء التاسع حرس حدود"، بأن جبال الربعة تُعتبر البوابة الرئيسية لجبال شُعير والقذاميل باتجاه مديرية الحشوة التابعة لمحافظة صعدة.

وأشار إلى أن طائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن شنت من جهتها، عدة غارات على تجمعات وتعزيزات للميليشيات في المنطقة، ما أسفر عن تدمير عدة عربات عسكرية ومقتل عشرات ممن كانوا على متنها.

من جانبه، صرح العقيد هلال الخالدي، رئيس عمليات "اللواء التاسع حرس حدود" أن قوات الجيش اليمني تقدمت نحو 10 كيلومترات باتجاه محافظة صعدة، وسيطرت على مواقع وجبال استراتيجية كانت الميليشيات تتمركز فيها على حدود مديرية #الحشوة.

وأفادت مصادر عسكرية أن المعارك لا تزال متواصلة وسط انهيارات وخسائر بشرية ومادية في صفوف الميليشيات.

وفي محافظة الحديدة، قصفت طائرات تحالف دعم الشرعية معسكرا تدريبيا للميليشيات الحوثية في منطقة الكدن شمال مدينة الحديدة، وأسفر القصف عن قتلى وجرحى في صفوف عناصر الميليشيات.