محكمة حوثية تصدر أحكاماً بإعدام 3 مواطنين من صعدة

أصدرت محكمة تابعة لـ #ميليشيات_الحوثي الانقلابية في العاصمة اليمنية #صنعاء أحكاما قضت بـ #إعدام ثلاثة مواطنين من محافظة #صعدة بتهمة "التخابر" مع الحكومة الشرعية ودول التحالف.

ووفقا لمصادر إعلامية تابعة للميليشيات الانقلابية "فقد قضت المحكمة الابتدائية الجزائية الخاضعة لسيطرة الميليشيات في صنعاء بإعدام كل من محمد يحيى محمد حجر، وعبد الرحمن ربشان حسن العامري، وصالح عباس صالح سليمان".

وكانت المحكمة ذاتها أصدرت أحكاما بإعدام 8 مواطنين يمنيين في أبريل الماضي بتهمة التخابر مع دول تحالف دعم الشرعية والانتماء لتنظيم داعش.

وتأتي هذه الأحكام في وقت تشهد فيه محافظة صعدة، المعقل الرئيس لجماعة الحوثي، انهيارات واسعة في صفوف الميليشيات نتيجة تقدم قوات الجيش في عدة جبهات بمشاركة واسعة من أبناء قبائل صعدة في القتال إلى جانب الجيش ضد الميليشيات.

وتتهم منظمات حقوقية محلية ودولية ميليشيات الحوثي بارتكاب انتهاكات واسعة ضد معارضيها، من بينها إصدار أحكام بالإعدام بحقهم.

الميليشيات وبحسب ناشطين ومنظمات حقوقية يمنية، حولت القضاء إلى أداة لضرب خصومها ومعارضيها السياسيين، وإصدار عشرات الأحكام بإعدام ناشطين وصحافيين ومواطنين من مناطق سيطرتها.