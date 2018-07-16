الجيش اليمني يفتح جبهة جديدة ضد ميليشيات الحوثي بصعدة

أعلن الجيش الوطني عن فتح جبهة جديدة في محافظة #صعدة الحدودية ضد #ميليشيات_الحوثي الانقلابية، حيث هاجمت قوات الجيش الوطني مسنودة بقوات #التحالف، الاثنين، مواقع الميليشيات في مديرية شد، وتمكنت من تحرير عدد من المواقع وسط انهيار وخسائر كبيرة في صفوف الميليشيات.

وصرح قائد اللواء الثالث عاصفة العميد محمد بن عبدالله العجابي، أن الجيش مسنودا بقوات التحالف أطلقت، اليوم الاثنين، عملية عسكرية لتحرير مديرية شداء غربي محافظة صعدة، وتمكن خلال الساعات الأولى من تحرير قرية الحصامة وجبال كعب الجابر، وسط فرار جماعي لعناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وأضاف العميد العجابي أن المعارك لاتزال مستمرة وأن قوات الجيش تواصل تقدمها في المديرية، بإسناد مباشر من قوات التحالف العربي.