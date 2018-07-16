اليماني: لابد من انسحاب الحوثي من هذه المناطق

شدد وزير الخارجية اليمني #خالد_اليماني، على ضرورة الانسحاب الكامل لميليشيات #الحوثي من #الحديدة والصليف ورأس عيسى لتحل محلها قوات الشرطة التابعة لوزارة الداخلية، مع إشراف ودعم فني من الأمم المتحدة.

وأكد اليماني خلال لقاء جمعه بوزير الدولة البريطاني لشؤون التنمية الدولية الستر بيرت، أن الرئيس هادي كلف رئيس الوزراء برئاسة لجنة خاصة لدراسة المبادرة التي تقدم بها المبعوث الأممي والمتعلقة بالوضع في الحديدة.

وأكد اليماني دعم الحكومة اليمنية للجهود التي يبذلها المبعوث الأممي للتوصل إلى اتفاق يقضي بخروج ميليشيا الحوثي من محافظة الحديدة وتجنيب المدنيين والبنية التحتية ومؤسسات الدولة والمنشآت الحيوية في المحافظة آثار الحرب.