انطلاق عملية عسكرية بمديرية شدا خامس مديرية بصعدة

حررت قوات الجيش الوطني بإسناد جوي من مقاتلات التحالف، مواقع استراتيجية غربي محافظة صعدة.

وقالت مصادر ميدانية إن قوات الجيش الوطني اليمني أطلقت عملية عسكرية واسعة في مديرية #شدا، غربي المحافظة، وافتتحت جبهة جديدة في خامس مديرية بالمحافظة. وبحسب المصادر فإن معارك عنيفة دارت في المديرية.

وتمكنت قوات الجيش الوطني من تحرير #جبال_كعب_الجابر، وقرية الحصامة، أولى مناطق المديرية، في حين لا تزال المعارك على أشدها، وسط انهيارات كبيرة في صفوف الميليشيات الحوثية.

وخلفت المعارك وغارات التحالف مقتل وإصابة العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي، إضافة إلى تدمير آليات وأطقم قتالية.