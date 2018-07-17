التحالف: إصدار 4 تصاريح لسفن متجهة للموانئ اليمنية

أصدر تحالف دعم الشرعية في اليمن 4 تصاريح لسفن متجهة للموانئ اليمنية، مضيفاً أن سفينة رست في ميناء الحديدة و6 سفن أخرى بانتظار الدخول مشيرا إلى تعمد الميليشيات الحوثية تعطيل دخول 6 سفن لميناء الحديدة.

وكان المتحدث الرسمي للجيش اليمني، العميد عبده عبد الله مجلي، قد قال في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط"، إن هناك مؤشرات على أن الحوثيين لا يعتزمون تسليم مدينة وميناء الحديدة، إذ رصد الجيش قيام الميليشيات في الوقت الراهن بحفر العديد من الخنادق في المدينة، ونشر القناصة بشكل واسع لاستهداف المدنيين.

وحول الوضع في ميناء الحديدة، لفت التقرير إلى أن "العمل في الميناء مستمر، إضافة إلى ميناء الصليف"، مضيفاً أن "الشركاء الإنسانيين واصلوا تقديم المساعدات إلى النازحين في المناطق التي وصلوا إليها".

كذلك أكد أن "الطرق المؤدية من المدينة إلى الميناء والمطار مازالت مقطوعة بواسطة الحواجز الخرسانية".