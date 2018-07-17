الجيش اليمني يقتحم مديرية عبس في محافظة حجة

أفاد مراسل "العربية" أن #الجيش_اليمني بدعم من #التحالف استعاد، اليوم الثلاثاء، أولى مناطق مديرية #عبس في محافظة #حجة.

وقال رئيس شعبة التوجيه بالمنطقة العسكرية الخامسة العقيد محمد سالم الخولاني، إن قوات الجيش تمكنت اليوم، من تحرير قرية حبل، أولى قرى مديرية عبس المحاذية لمديريتي حيران وميدي.

وأضاف الخولاني أن المعارك لا تزال مستمرة، وأن قوات الجيش تواصل التوغل في مديريتي حيران وعبس، في الوقت الذي بدأت الفرق الهندسية عملية انتزاع الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي قبل أن تلوذ بالفرار.

ولفت الخولاني إلى أن المعارك المتواصلة والغارات التي تشنها مقاتلات التحالف أسفرت عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف ميليشيات الحوثي.

كما استهدف طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن، اجتماعا لقيادات ميليشيات الحوثي غرب #صرواح.

أما في الحديدة، فقد أعلن المتحدث الرسمي للجيش اليمني، العميد عبده عبد الله مجلي، في وقت سابق، أنه في حال تلكأت الميليشيات الحوثية بأسباب واهية في تنفيذ القرارات والمساعي الدولية للخروج من الحديدة واستمرارها في انتهاك القانون الدولي، فإن الجيش لديه العديد من الخيارات، ومنها الإنزال البحري والجوي، لافتاً إلى أن الجيش قادر على تنفيذ هذه الأعمال بكل اقتدار وسرعة في التنفيذ.