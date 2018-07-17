اليمن.. تعزيزات الشرعية تتواصل لحسم معركة الحديدة

تدفقت المزيد من التعزيزات العسكرية دعماً لقوات الشرعية اليمنية التي تواصل استعدادها لحسم معركة تحرير مدينة وميناء الحديدة وتأمين مناطق انتشارها على الطريق الساحلي وقطع خطوط إمداد ميليشيات الحوثي الانقلابية.

في الوقت ذاته تواصل قوات الشرعية عملياتها شرق مديرية التحيتا باتجاه طريق منطقة جبل راس ومديرية حيس لتأمين مناطق انتشارها على الشريط الساحلي وقطع خطوط إمداد ميليشيات الحوثي فيما واصلت مقاتلات التحالف استهداف تحركات وآليات عسكرية للميليشيات في أنحاء متفرقة في مناطق جنوب الحديدة.

وفي جبهة حرض بمحافظة حجة سيطرت قوات الشرعية على عدد من المواقع في وادي حيران وأصبحت على مقربة من الخط الرابط بين مديرية حرض ومحافظة الحديدة.

وتواصلت المواجهات في محافظة تعز وتحديداً شمال غرب مدينة تعز وعلى جبهات الصلو وحيفان جنوب شرق المحافظة حيث تمكنت قوات الشرعية من استعادة السيطرة على عدد من المرتفعات القريبة من الطريق الرئيس الرابط بين تعز وعدن وتحديداً باتجاه مديرية دمنة خدير، ومنطقة الراهدة.

إلى ذلك، استعادت قوات الجيش الوطني السيطرة أيضاً على مرتفعات في جبل حبشي غرب تعز وفي منطقة صبر الموادم وسط محافظة تعز.