تعز.. الجيش اليمني يستعيد مواقع استراتيجية جديدة

أحرزت قوات الجيش اليمني، الثلاثاء، تقدماً كبيراً في مديرية خدير جنوبي شرق محافظة تعز، بعد معارك عنيفة تكبّدت خلالها ميليشيات الحوثي الانقلابية خسائر في العتاد والأرواح.

وأكد مصدر عسكري أن قوات الجيش تمكنت من تحرير عدد من المواقع الاستراتيجية ومنها: مواقع الخيامي والمشجب والشط والظبة والرصفة وأجزاء من جعيشان وصولاً إلى سائلة موقعة.

وذكر المصدر أن هذا التقدم الذي أحرزته قوات الجيش سيمكنها من قطع خطوط إمداد الميليشيات الانقلابية المتمركزة في جبهة حيفان والقبيطة.

وأضاف أن المعارك متواصلة، لافتاً إلى أن ميليشيات الحوثي الانقلابية تكبدت خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.