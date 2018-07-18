إرسال أول دفعة من جرحى الجيش اليمني للعلاج بالخارج

دشن رئيس هيئة الأركان العامة اليمني، اللواء الدكتور طاهر العقيلي، الأربعاء، في محافظة مأرب، دائرة الإمداد الطبي الأولى لإرسال أول دفعة من جرحى الجيش اليمني (مبتوري الأطراف) إلى مصر لتركيب أطراف اصطناعية تعويضية لهم.

وخلال التدشين للدفعة الأولى المكونة من 24 جريحا ممن فقدوا طرفين، أشاد اللواء العقيلي بالتضحيات التي يقدمها منتسبو الجيش الوطني، ومنهم هؤلاء الجرحى في معارك الشرف والكرامة والدفاع عن الوطن والنظام الجمهوري واستعادة الدولة الشرعية من ميليشيات الانقلاب الحوثي الإيرانية.

وقال اللواء العقيلي "إن الشهداء والجرحى الذين سقطوا دفاعاً عن الأرض والعرض والوطن يحق لهم أن يفاخروا ببطولاتهم وتضحياتهم لأنهم بذلوا أغلى ما لديهم للقضاء على شرذمة البغي والجهالة وعصابة الكهنوت السلالية، ولينعم شعبنا بالأمن والرخاء والعدالة والمساواة".

وأضاف "إن الواجب يحتم علينا الاهتمام والرعاية بالجرحى واستكمال تركيب الأطراف الصناعية الهيدروليكية لهم من أجل أن يعودوا ويمارسوا حياتهم بشكل طبيعي، ويكونوا قدوة للأجيال القادمة في التضحية والفداء من أجل وطنهم وشعبهم ومبادئهم".

تحقيق النصر

من جانبه، أكد رئيس اللجنة المالية التابعة لقوات التحالف عبد العزيز العلوان، وقوف السعودية إلى جانب الشعب اليمني حتى استعادة الدولة وإنهاء انقلاب ميليشيات الحوثي، وأن المملكة ماضية بكل ما تملك حتى يتحقق النصر الذي بدأت بشائره تلوح في الأفق.

وأوضح نائب رئيس دائرة الخدمات الطبية العسكرية العميد دكتور محمد عبده عيسى، أن هذه الدفعة هي الأولى من الجرحى، والتي أقرت اللجنة الطبية إرسالهم إلى الخارج نظراً لصعوبة حالتهم، مشيراً إلى أن هناك دفعة جديدة يتم الإعداد والتجهيز لها مكونة من 40 مبتورا سيتم إرسالها في الفترة القادمة وهم جزء من 400 جريح ومقعد سيتم توفير الأطراف الصناعية لهم وتركيبها في أفضل المراكز المتخصصة في الخارج.