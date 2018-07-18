بعد توالي هزائمه.. "الحوثي" يعرض تسليم ميناء الحديدة

أبدى عبد الملك الحوثي زعيم الميليشيات مجددا استعداده لتسليم السيطرة على مرفأ #الحديدة الرئيسي إلى #الأمم_المتحدة إذا ما أوقفت القوات الموالية للحكومة هجومها، وذلك عقب هزائمه المتتالية في المحافظة.

وجاءت تصريحات #الحوثي في مقابلة مع صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية.

موضوع يهمك أفاد مراسل "العربية" أن #الجيش_اليمني بدعم من #التحالف استعاد، اليوم الثلاثاء، أولى مناطق مديرية #عبس في محافظة... الجيش اليمني يقتحم مديرية عبس في محافظة حجة اليمن

فيما حقق الجيش اليمني انتصارات كبيرة في تعز، وحجة، وصعدة.

وجدد زعيم المليشيات الانقلابية عرضا لمبادرته بشأن ميناء الحديدة، يقوم العرض على انسحابه من الحديدة وتسليم إدارة مينائها الاستراتيجي للأمم المتحدة مقابل وقف الجيش اليمني، والتحالف عملياته على المدينة.

وأتت مبادرة الحوثي في تصريحات صحفية اتهم فيها #فرنسا بمساعدة #الجيش_اليمني والتحالف عبر بيع أسلحة.

وتزامنت تصريحات الحوثي مع انتصارات كبيرة وحاسمة في محافظة الحديدة حققتها القوات اليمنية، خاصة بعد استكمال تحرير مديرية "التحيتا" والتقدم نحو مديرية "الزبيد"، والاستعداد لشن عملية إنزال بحري وجوي قريبا لتحرير المدينة كاملة.