صورة لأول وزير يمني في جبهات القتال

‏‫‬زار وزير الإعلام اليمني، معمر الأرياني، مقر قوات التحالف بجازان ومواقع الجيش الوطني في جبهة الملاحيظ بمديرية الظاهر بمحافظة صعدة.

واطلع الأرياني، وهي أول زيارة لوزير يمني، على الخطوط الأمامية لجبهة الملاحيظ، والانتصارات المتوالية التي يحققها الجيش الوطني.

وأكد الوزير اليمني أن "تضحيات أبناء الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في كافة الجبهات لن تذهب سدى وستتم استعادة الدولة والنظام الجمهوري والقضاء على المشروع الإمامي الرجعي وستعود اليمن إلى عروبتها وهويتها وسيرفع علم اليمن في جبال مران كما وعد الرئيس عبدربه منصور هادي، بدعم وإسناد من تحالف دعم الشرعية، بقيادة السعودية".

وأشاد الأرياني بـ"شجاعة أبطال الجيش الوطني وبسالتهم في الدفاع عن كرامة الشعب وهويته وعروبته وقيادتهم الوطنية الشرعية التي توافق عليها كافة أبناء اليمن قبل أن تنقلب عليها الميليشيا وتشن حرباً همجية على كافة مناطق اليمن وما خلفته من مآس إنسانية ودمار واسع في الممتلكات العامة والخاصة والبنى التحتية".

تأتي هذه الزيارة في ظل الانتصارات الكبيرة التي يحققها الجيش الوطني مسنوداً بالتحالف في كافة الجبهات مقابل الانكسار والتراجع الكبير والهزائم المتلاحقة التي تتكبدها الميليشيات الحوثية المدعومة إيرانياً.