صعدة.. الجيش اليمني يحاصر ميليشيات الحوثي في معقلها

شنت وحدات قتالية تابعة للجيش الوطني اليمني، الخميس، هجوماً مباغتاً وسريعاً على مواقع الميليشيات الحوثية التي تتمركز فوق سلسلة مرتفعات وجبال على الخط الإسفلتي المؤدي إلى مركز مديرية كتاف في محافظة صعدة معقل الحوثيين، كما قطع الجيش خطوط إمداد ميليشيات الحوثي في مديرية باقم شمال صعدة وبالتالي باتت محاصرة من جميع الجهات.

وأفاد العميد رداد الهاشمي قائد لواء فتح 84 مشاة لـ"العربية" أنه قامت مجاميع قتالية بالتقدم نحو مواقع الميليشيات الحوثية في كتاف، ودارت اشتباكات عنيفة بين الجانبين تخللها قصف مركز وعنيف من قبل مقاتلات التحالف، و أسفرت عن سيطرة مقاتلي الجيش الوطني على بعض المرتفعات الجبلية الاستراتيجية والاقتراب من وادي آل بو جبارة ومركز دار الحديث للعلوم الشرعية.

وأكد الهاشمي أنه تم تحرير وادي الخراشب و النصرة ووادي الحرماء وجبل الصفراء وأم شداد وكذلك استعادة مدرسة السلام في المنطقة.

وفي مأرب، أسقطت الدفاعات الجوية طائرة مسيرة تابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية في سماء ⁧المدينة.

أما في تعز، صدّ الجيش الوطني هجوما لميليشيا الحوثي على مواقعه في منطقة الصياحي غرب المحافظة، وأجبرها على التراجع.

وقالت مصادر ميدانية إن معارك عنيفة اندلعت في الخطوط الأمامية لجبهة الضباب إثر هجوم الميليشيات انطلاقا من جبل المنعم ومنطقتي الربيعي وحذران.