مقتل 119 حوثياً وأسر 17 في صعدة وحجة خلال يومين

أعلن تحالف دعم الشرعية، ليل السبت- الأحد، مقتل 119 حوثياً وأسر 17 من الميليشيات خلال يومين.

وقال التحالف إن ذلك كان في محافظتي صعدة وحجة خلال الـ48 ساعة الماضية.

وذكر أن هناك تقدماً للجيش الوطني اليمني، بدعم من التحالف، في كافة جبهات محافظتي صعدة وحجة، مشيراً إلى أن التقدم باتجاه باقم في صعدة وعاهم في حجة.

وكان مراسل قناة "العربية" أفاد أن الجيش اليمني، بمساندة من تحالف دعم الشرعية في اليمن، بات على مقربة من دخول مركز مديرية باقم.

وأكد العميد ياسر الحارثي، قائد "اللواء 102 خاصة" في الجيش اليمني لـ"العربية"، أن "الجيش يطوق مركز مديرية باقم من جميع المحاور، ولم يتبقَ لنهاية "عملية الثقب" التي انطلقت الأسبوع الماضي سوى القليل".