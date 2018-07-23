اليمن.. الشرعية تدفع بتعزيزات عسكرية إلى الساحل الغربي

دفعت الشرعية اليمنية بتعزيزات عسكرية جديدة إلى جبهة الساحل الغربي خلال الساعات الماضية بدعم من قوات #التحالف حيث انضم إلى جبهة القتال لواء جديد تشكل من أبناء الحديدة، وذلك بالتزامن مع اشتداد المعارك بين قوات الجيش الوطني وميليشيات #الحوثي في محيط مدينة #زبيد وسط تقدم الجيش إلى ضواحي المدينة وتطويق الميليشيات فيها من ثلاث جهات.

المواجهات بحسب المصادر تدور في مناطق القَريمة والمَسلب بإسناد جوي كثيف من طائرات تحالف دعم الشرعية التي استهدفت مواقع وأهدافا للميليشيات في مناطق عدة بمحافظة الحديدة.

وأكدت مصادر عسكرية أن أكثر من خمسين عنصرا من ميليشيات الحوثي لقوا مصرعهم، وجرح عشرات آخرون خلال المواجهات البرية والقصف الجوي الذي استهدف تجمعات ومواقع وتعزيزات للميليشيات خلال الساعات الماضية في مختلف محاور القتال بجبهة الساحل الغربي جنوب وشمال محافظة #الحديدة.

طائرات التحالف وبحسب مصادر محلية قصفت مجاميع من عناصر الميليشيات في مزارع السويق والمغرس وفي ضواحي مدينة زبيد.

أما في مديرية الدريهمي فاستهدفت الطائرات تجمعات وتعزيزات للميليشيات في منطقة وادي رُمان وقَضْبة وطريق اللاوية على المشارف الجنوبية لمدينة الحديدة.

كما قصفت الطائرات تجمعات وآليات عسكرية للميليشيات جوار مصنع كمران عند المدخل الشرقي للمدينة، وتعاملت مروحيات الأباتشي مع تجمع للميليشيات الحوثية في منطقة بني علوي، بمديرية #اللحية شمال محافظة الحديدة.

وتشهد محافظة #صعدة الحدودية شمال #اليمن هي الأخرى قتالا عنيفا ومواجهات متواصلة بين قوات الجيش الوطني والميليشيات الانقلابية على خمس جبهات، وتقترب قوات الجيش الوطني والمقاومة من استعادة السيطرة على مراكز ثلاث مديريات حدودية في باقم والظاهر وكتاف البقع.

وبالتزامن استهدفت طائرات التحالف بعدة غارات تجمعات للميليشيات في معسكر الشرطة وسط مدينة صعدة، ومواقع في منطقة نشور جنوب المدينة، وفي منطقة غافرة بمديرية الظاهر.

وتعرضت مواقع وتحصينات للميليشيات لقصف مدفعي مكثف من قبل قوات الجيش في مديريات رازح ومنبه وشذا.