قائد القوات السعودية يلتقي وجهاء إقليم تهامة اليمني

اجتمع قائد القوات المشتركة السعودية الفريق الركن الأمير فهد بن تركي بن عبدالعزيز بعدد من مشايخ وأعيان ووجهاء إقليم تهامة اليمني.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع الهامة المتعلقة بالعمليات الجارية لاستكمال تحرير ما تبقى من الإقليم.

كما جرى مناقشة تنفيذ آلية التنسيق ما بين قيادة القوات المشتركة ومشايخ القبائل وأبناء تهامة للمناطق المحررة للبدء في تنفيذها خلال الأيام القادمة.

وعبر المشايخ عن شكرهم للتحالف بقيادة السعودية على الجهود المخلصة في إعادة الشرعية لليمن من الميليشيات الحوثية ودعم التحالف ومساعداته الإنسانية لمناطق تهامة على وجه الخصوص، وأن ما تحقق من نتائج على الأرض يؤكد عزم التحالف إعادة الشرعية لليمن، وتحقيق الأمن والاستقرار وعودة اليمن لحاضنته العربية.