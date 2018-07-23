‏‫ الجيش اليمني يحرر مناطق جديدة بمديرية حيران

تمكن #الجيش_اليمني مسنودا بقوات #التحالف من تحرير عدد من القرى والمواقع التي كانت تتمركز فيها ميليشيات الحوثي الانقلابية في مديرية حيران شمالي محافظة #حجة.

وأكد مصدر عسكري أن قوات الجيش خاضت معارك عنيفة ضد الميليشيات تمكنت خلالها من تحرير ما تبقى من قرية الجَعْدَة وقرية الحَرَامِلَة التابعتين لمديرية حيران، إضافة إلى تحرير مواقع أخرى شرقي وادي حيران باتجاه مديرية حرض.

وأضاف أن ميليشيات الحوثي تكبدت خلال المواجهات عشرات القتلى والجرحى وخسائر كبيرة في المعدات القتالية، كما تم أسر 10 من عناصر الميليشيات، معظمهم من الأطفال.

وكانت قوات الجيش الوطني في اليمن قد شنت عمليات تطهير واسعة للمزارع الواقعة في شرقي والجنوبي الشرقي لمدينة التحيتا وأيضا في جنوبي الحديدة.

وقالت مصادر إعلامية يمنية، إن المناطق المعنية بالعملية العسكرية تخص مزارع القريمة والمشاريق.

هذا وتمت العملية بغطاء من طيران التحالف لدعم الشرعية في اليمن، ما كبّد ميليشيات الحوثي خسائر فادحة.