التحالف: طائرة الصليب الأحمر غيرت مسارها فوق اليمن

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في #اليمن العقيد الركن #تركي_المالكي، أنه في تمام الساعة (1300) من بعد ظهر اليوم الثلاثاء قامت إحدى الطائرات التابعة لمنظمة الصليب الأحمر الدولي بتغيير مسارها الجوي بعد إقلاعها من مطار صنعاء متجهة إلى جيبوتي.

وأوضح العقيد المالكي أن الطاقم الجوي المسؤول عن الطائرة غير المسار الجوي المحدد لها وانحرف عن خط السير المخصص له بالمجال الجوي، حيث تغير مسار الطائرة إلى الطيران فوق منطقة العمليات.

وأضاف المالكي أن قوات التحالف قامت بالتواصل مع الطائرة من خلال تردد الطوارئ العالمي ولم يستجب الطاقم الجوي لنداءات التحالف، وتم إعطاء أوامر إرشادية لإبعاد الطائرة عن منطقة العمليات والاشتباكات دون جدوى، وإجبارها بالهبوط في مطار الملك عبدالله الإقليمي بجازان، وقد هبطت الطائرة في الساعة (14:16).

ويعلن التحالف من منطلق حرصه على تطبيق وسائل السلامة أن ما قام به الطاقم الجوي يعد مخالفة صريحة لأنظمة الطيران، وتم تعريض سلامة المجال الجوي للخطر وكذلك سلامة الركاب على الرحلة وعددهم (4)، وليؤكد حرصه على أن ما تم اتخاذه من إجراءات من قوات التحالف لسلامة المجال الجوي وكذلك طاقم الطائرة والركاب العاملين بالمجال الإنساني.