فيديو.. الجيش اليمني يفجر ألغاما قبالة مرفأ حبل بميدي

‏‫‬فجر التشكيل البحري في المنطقة الخامسة بالجيش اليمني عددا من #الألغام_البحرية، التي زرعتها الميليشيات الحوثية على الساحل الغربي قبالة مرفأ حبل بمديرية ميدي.

وأفاد مراسل "العربية" أن التشكيل البحري بدعم التحالف تمكنوا من تفجير تلك الألغام البحرية، التي كانت تهدد الملاحة البحرية والسفن الإغاثية المتجهة للشعب اليمني في الجزر البحرية التابعة لمحافظة حجة.

وأفاد مصدر عسكري ، أن الحوثيين عمدوا إلى إخفاء تلك الألغام أسفل مستوى البحر ، حتى تتم عملية الانفجار في السفن دون مشاهدة اللغم.

كما أفاد المصدر أن تلك الألغام البحرية، صنعت بطريقة بدائية على يد خبراء إيرانيين وعناصر من حزب الله.